Diego Godín anunciou, esta segunda-feira, o fim da carreira de futebolista.



«Querido, futebol. Hoje termina uma etapa da minha vida. Uma etapa que foi a minha vida. Hoje digo adeus como jogador profissional. O meu maior prémio durante todos estes anos foi ter sentido o reconhecimento e o respeito de todos com quem me cruzei. Sinto-me tranquilo porque sempre dei o melhor de mim dentro e fora de campo. Nunca deixei de fazer sacrifícios para conseguir os objetivos e entreguei-me de corpo e alma a cada uma das equipas e à minha seleção. Não há maior orgulho do que defender o meu país. Sempre competi com alegria e com ambição de ganhar com a família ao meu lado. Eles são tudo para mim e sem eles nada disto seria possível. Ensinaram-me os valores mais importantes da vida: o companheirismo, o esforço, a responsabilidade e a ser uma boa pessoa. O futebol deu-me muito mais do que imaginei e há pessoas que vão fazer parte da minha vida para sempre. Agradeço a todos com quem me cruzei, a quem me ensinou e animou, a todos com quem partilhei muitos momentos e também a quem me criticou porque isso fez-me crescer. Agora vou voltar a casa. Ansiava por regressar para desfrutar da minha família e do meu país. Obrigado a todos», disse o central num vídeo divulgado nas redes sociais.



Aos 37 anos, o defesa decidiu retirar-se um dia depois de ter participado na derrota do Vélez Sarsfield em casa do Huracán. Além do clube argentino, Godín passou pelo CA Cerro, Nacional, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter, Cagliari e Atlético Mineiro e conquistou dez títulos com destaque para três Supertaças Europeias e duas Liga Europa.



Internacional pelo Uruguai em 161 jogos, Godín esteve presente em quatro Campeonatos do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022) e em seis edições da Copa América, fazendo parte da seleção que conquistou a prova em 2011.