Diogo Jota renovou contrato com o Liverpool, informou o clube.



Os «reds» referem apenas que o internacional português assinou um vínculo «de longa duração», sem especificar até quando este será válido. O contrato anterior do jogador de 25 anos era válido até 2025.



«Estou muito orgulho, tenho de o dizer. Desde que cheguei, há dois anos, consegui tornar-me num jogador importante para a equipa. Era o que eu queria desde o início. Agora, assinar um contrato de longa duração, é uma prova de que o clube acredita em mim enquanto jogador. Para mim é muito bom, ficarei aqui por um bocado», referiu, citado pelo site do clube.



Recrutado ao Wolverhampton em 2020, Jota leva 85 jogos disputados e 34 golos anotados pelo Liverpool, tendo conquistado três títulos.