O Paris Saint-Germain acaba de confirmar a contratação do guarda-redes italiano Gialuigi Donnarumma, eleito melhor jogador do Euro2020.

O jovem guarda-redes, de 22 anos, que na véspera dirigiu uma sentida mensagem de despedida ao Milan, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2026.

«Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube que é o Paris Saint-Germain. Estou preparado para encarar este novo desafio e continuar a crescer aqui. Com o Paris quero ganhar tudo o que for possível e dar muitas alegrias aos adeptos», declarou o campeão europeu às plataformas do novo clube.