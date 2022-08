Eric Bailly foi oficializado como reforço do Marselha por empréstimo do Manchester United.



Os red devils informam que a cedência do central inclui opção de compra no final da temporada.



O jogador de 28 anos foi contratado pelo United em 2016 e disputou 38 jogos na época de estreia, tendo participado nas conquistas da Liga Europa, da Taça da Liga inglesa e da Supertaça de Inglaterra. No total, Bailly disputou 113 jogos pelo gigante inglês e marcou um golo.