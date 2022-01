Donny Van de Beek vai jogar no Everton por empréstimo do Manchester United até ao final da temporada.



O internacional pelos Países Baixos chegou a Old Trafford em 2020 e apesar de ter disputado 50 jogos em ano e meio, nunca se afirmou como titular indiscutível.



«Tapado» por Pogba e Bruno Fernandes, Van de Beek rumou aos toffees à procura de mais tempo de jogo.