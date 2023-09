Depois de ter rescindido de forma unilateral com o Boavista, Reggie Cannon foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do QPR.



O internacional norte-americano assinou por quatro anos com o emblema londrino que compete no Championship, segundo escalão do futebol inglês.



O lateral-direito, de 25 anos, pode ser reforço do QPR uma vez que estava livre depois de ter rescindido contrato com o Boavista por alegados salários em atraso. Aquando da rescisão de Cannon, o presidente dos axadrezados, Vítor Murta, garantiu que o caso ia ser levado para os tribunais.