Peter Etebo é reforço do Galatasaray por empréstimo dos ingleses do Stoke City.



O internacional nigeriano vai experimentar assim o quarto campeonato na sua carreira após passagens por Feirense, Las Palmas e Getafe, este último já por empréstimo dos «potters».



Recrutado aos fogaceiros em 2018, o médio de 24 anos apenas jogou com regularidade no primeiro ano em Stoke-On-Trent: cumpriu 37 encontros.



