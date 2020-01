O defesa argentino Emiliano Insúa é reforço do Los Angeles Galaxy, confirmou, esta quinta-feira, o clube norte-americano, que prepara o plantel para a época 2020.

A transferência está oficializada e falta apenas a receção do certificado internacional para que o jogador possa ser formalmente adicionado ao plantel, informou o emblema que vai disputar mais uma edição da liga norte-americana, a MLS.

O jogador de 30 anos, que passou época e meia no Sporting, entre 2011 e 2013, vai representar, pela primeira vez na carreira, como sénior, um clube fora da Europa. Sai do Estugarda ao fim de quatro épocas e meia.

Insúa, que na última renovação com o Estugarda tinha visto confirmado um vínculo até junho de 2020, acabou a formação no Boca Juniors e chegou à Europa em 2006/2007 pela porta do Liverpool. Representou ainda Galatasaray, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano.

