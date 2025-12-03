O defesa-central Merih Demiral, de 27 anos, renovou o contrato que o liga aos sauditas do Al Ahli até 2029, anunciou o emblema de Jeddah num vídeo em que o internacional turco surge ao lado do diretor desportivo do clube, Rui Pedro Braz.

Formado no Fenerbahçe, Demiral mudou-se para Portugal em 2016, então para jogar nos sub-19 do Alcanenense, onde foi descoberto pelo Sporting.

Estreou-se pela equipa principal dos leões no ano seguinte, num jogo da Taça de Portugal com o Oleiros, mas acabaria por não se conseguir impor em Alvalade.

Depois de experiências no Alanyaspor e no Sassuolo, Demiral foi contratado pela Juventus, que mais tarde o cedeu à Atalanta.

Em 2023, mudou-se para o Al Ahli, da Arábia Saudita, onde leva três golos em 81 jogos e venceu a Supertaça saudita e a Liga dos Campeões da Ásia, ambas este ano.

Leia mais: tudo sobre o mercado de transferências