Sebastian Giovinco está de volta a Itália para jogar na Sampdoria, confirmou o clube italiano.



O internacional italiano saiu do «calcio» em 2015 e mudou-se para a MLS. O avançado jogou quatro anos no Toronto FC antes de se mudar para a Arábia Saudita, país onde vestiu a camisola do Al-Hilal de 2018 a 2021.



Giovinco chega ao emblema de Génova, o seu quarto clube em Itália depois de Empoli, Parma e Juventus, como um jogador livre.