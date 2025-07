Jordan Henderson decidiu voltar à Premier League, dois anos depois de ter deixado o Liverpool rumo à Arábia Saudita, para reforçar o Brentford até 2027.

O internacional inglês, de 35 anos, rescindiu o vínculo que o ligava ao Ajax, onde foi orientado por Francesco Farioli, o atual treinador do FC Porto.

A ligação forte entre ambos, aliada à vontade do médio em deixar Amesterdão, potenciou o rumor de uma possível mudança de Henderson para o Dragão, mas prevaleceu a vontade do jogador em regressar à Premier League.

We’re delighted to confirm the signing of Premier League and Champions League-winning captain Jordan Henderson on a two-year deal ✍️ — Brentford FC (@BrentfordFC) July 15, 2025

«Estou muito feliz por estar aqui. Vou dar o meu melhor para transmitir a minha experiência, especialmente aos jogadores mais jovens. Mas, ao mesmo tempo, tenho de corresponder em campo», comentou o médio na apresentação como reforço do Brentford.

Figura incontornável do sucesso do Liverpool na última década, Jordan Henderson tem no currículo um título de campeão inglês, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de Clubes, entre outras conquistas.

Em 2021, foi nomeado Membro da Ordem do Império Britânico por serviços prestados ao futebol e à caridade.

LEIA MAIS: saiba tudo sobre o mercado de transferências