É oficial! Igor Paixão deixa de ser jogador do Feyenoord e ruma ao Marselha, anunciou esta sexta-feira o clube neerlandês.

«O Feyenoord chegou a um acordo com o Olympique de Marselha para a transferência de Igor Paixão. O avançado brasileiro de 25 anos tinha contrato com o Feyenoord até meados de 2029, mas deixará Roterdão imediatamente para jogar na Ligue 1», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Coritiba, clube pelo qual se estreou a titular, o brasileiro de 25 anos juntou-se ao Feyenoord em 2022/23 e tornou-se numa peça-chave da equipa neerlandesa. No total foram 39 golos, 29 assistências em 129 jogos.

No palmarés tem agora um campeonato, uma Taça e uma Supertaça dos Países Baixos.

