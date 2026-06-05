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Há 26 min
OFICIAL: Inter Milão recompra passe de Aleksandar Stankovic
Médio sérvio jogou no Club Brugge, na temporada passada
JR
Médio sérvio jogou no Club Brugge, na temporada passada
JR
O Inter de Milão anunciou, esta sexta-feira, que exerceu a cláusula de recompra de Alexandar Stankovic.
Filho de Dejan Stankovic e produto da formação do clube italiano, o médio sérvio foi vendido ao Club Brugge, da Bélgica, no início desta temporada, por uma verba a rondar os 9,5 milhões de euros.
Agora, os Nerazzurri garantem novamente os serviços do jogador de apenas 20 anos, pelo valor de 23 milhões de euros.
Bentornato a casa 🫂🖤💙 pic.twitter.com/SFIN4zrsPX— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 5, 2026
Esta época, o internacional sérvio consolidou-se como um dos pilares do campeão belga, tendo disputado 55 jogos e marcado nove golos.
Stankovic vai ficar ligado ao conjunto comandado por Cristian Chivu até junho de 2031.
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