O Inter de Milão anunciou, esta sexta-feira, que exerceu a cláusula de recompra de Alexandar Stankovic.

Filho de Dejan Stankovic e produto da formação do clube italiano, o médio sérvio foi vendido ao Club Brugge, da Bélgica, no início desta temporada, por uma verba a rondar os 9,5 milhões de euros.

Agora, os Nerazzurri garantem novamente os serviços do jogador de apenas 20 anos, pelo valor de 23 milhões de euros.

Esta época, o internacional sérvio consolidou-se como um dos pilares do campeão belga, tendo disputado 55 jogos e marcado nove golos.

Stankovic vai ficar ligado ao conjunto comandado por Cristian Chivu até junho de 2031.

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