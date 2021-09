James Rodríguez foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Al-Rayyan, do Qatar, onde se vai juntar a Yacine Brahimi, depois do clube revelar quem era a silhueta mistério que já vinha a anunciar desde esta manhã.

Os dois antigos jogadores do FC Porto vão, agora, jogar juntos pela primeira vez, uma vez que não chegaram a cruzar-se no Dragão. O internacional colombiano, de 30 anos, deixou o FC Porto, rimo ao Monaco, no final da temporada de 2012/13, enquanto o argelino de 31 anos só chegou à liga portuguesa na época de 2014/15,

Quando estão disputadas apenas duas jornadas da liga do Qatar, o Al-Rayyan ocupa um modesto oitavo lugar, fruto de dois empates no arranque da nova época.