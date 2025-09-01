Jamie Vardy, o eterno goleador do Leicester, está confirmado como reforço dos italianos da Cremonese, assinando por uma temporada, mais uma de opção, caso o clube se mantenha na Série A.

Depois de treze temporadas consecutivas no Leicester, com destaque para o título conquistado em 2015/16, o goleador ficou livre no mercado e assinou, agora, pela Cremonese.

Uma garantia de golos para a equipa italiana e a primeira experiência no estrangeiro para a lenda do Leicester.