Há 2h e 12min
OFICIAL: Jamie Vardy vai mesmo jogar na Cremonese
Lenda do Leicester com estreia marcada na Série A
Jamie Vardy, o eterno goleador do Leicester, está confirmado como reforço dos italianos da Cremonese, assinando por uma temporada, mais uma de opção, caso o clube se mantenha na Série A.
Depois de treze temporadas consecutivas no Leicester, com destaque para o título conquistado em 2015/16, o goleador ficou livre no mercado e assinou, agora, pela Cremonese.
Uma garantia de golos para a equipa italiana e a primeira experiência no estrangeiro para a lenda do Leicester.
✍️ Deal done! ❤️#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive #JamieVardy #Vardy pic.twitter.com/cn7B1cyO5w— U.S. Cremonese (@USCremonese) September 1, 2025
