OFICIAL: João Mota assume o comando do Saham Club, de Omã
Técnico português trabalhou no Al Hussein, da Jordânia, na época passada
João Mota é o novo treinador do Saham Club, de Omã.
O português, de 58 anos, prossegue a carreira fora de Portugal, tendo já trabalhado em países como os Emirados Árabes Unidos, o Brasil, a Arábia Saudita, a República Democrática do Congo ou o Sudão, entre outros.
نادي صحم يتعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي جواو موتا لقيادة الفريق الاول لكرة القدم . pic.twitter.com/zBXdd6eS4Q
— نادي صحم الرياضي (@sahamfc) August 31, 2025
