João Mota é o novo treinador do Saham Club, de Omã.

O português, de 58 anos, prossegue a carreira fora de Portugal, tendo já trabalhado em países como os Emirados Árabes Unidos, o Brasil, a Arábia Saudita, a República Democrática do Congo ou o Sudão, entre outros.

LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto

RELACIONADOS
OFICIAL: Mehdi Taremi troca Inter de Milão pelo Olympiakos
OFICIAL: internacional jovem neerlandês é reforço do Arouca
OFICIAL: Tiago Gouveia segue para o Nice por empréstimo
OFICIAL: Joelson Fernandes regressa a Portugal e reforça o Gil Vicente
OFICIAL: Benfica anuncia contratação de Sudakov