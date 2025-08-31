João Mota é o novo treinador do Saham Club, de Omã.

O português, de 58 anos, prossegue a carreira fora de Portugal, tendo já trabalhado em países como os Emirados Árabes Unidos, o Brasil, a Arábia Saudita, a República Democrática do Congo ou o Sudão, entre outros.

#رسميا

نادي صحم يتعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي جواو موتا لقيادة الفريق الاول لكرة القدم . pic.twitter.com/zBXdd6eS4Q — نادي صحم الرياضي (@sahamfc) August 31, 2025

