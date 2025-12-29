Os portugueses João Silva e Sérgio Oliveira estão de saída do Sport Recife, que foi relegado à Série B brasileira depois de uma participação para esquecer no Brasileirão.

O clube tornou pública uma extensa lista de dispensas, com 18 nomes, entre eles os de João Silva, defesa de 26 anos, e de Sérgio Oliveira, médio de 33 anos.

A esta dupla junta-se Gonçalo Paciência, que termina contrato no final deste ano e não vai renovar.

Leia mais: tudo sobre o mercado de transferências

É crível que o número de dispensados aumente nas próximas semanas, sobretudo depois de o diretor-executivo do clube, Ítalo Rodrigues, ter confessado que o Sport Recife «não tem a menor condição de pagar» os salários dos jogadores que disputaram o Brasileirão em 2025.

O Sport Recife terminou a última edição da Série A no último lugar, com apenas 17 pontos somados em 38 jogos. Ao longo deste ano, a equipa teve três treinadores, dois deles portugueses, Pepa, que promoveu o Leão em 2024, e António Oliveira.