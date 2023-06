Joselu foi anunciado, esta segunda-feira, como reforço do Real Madrid.



O internacional espanhol regressa aos merengues por empréstimo do Espanhol, equipa que foi despromovida à segunda divisão do futebol espanhol. Em comunicado, o clube madrileno refere que fica com opção de comprar o avançado de 33 anos no final da época 2023/24.



O anúncio oficial surge um dia depois de Florentino Pérez já ter dado conta do negócio.



Formado no Celta de Vigo, Joselu chegou ao Real Madrid em 2009, mas nunca se conseguiu afirmar na equipa principal, tendo disputado apenas dois jogos. Depois de sair do Bernabéu, em 2012, o atacante jogou no Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo, Newcastle e Alavés, além do Espanhol.





