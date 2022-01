Dusan Vlahovic foi oficialmente confirmado como reforço da Juventus.



O sérvio, que celebra esta sexta-feira 22 anos, foi associado a vários clubes, mas acabou por assinar pela Vecchia Signora. O avançado anotou 20 golos em 24 jogos pela Fiorentina esta temporada, um registo impressionante. No total o atacante marcou 41 golos em 64 jogos pela formação viola.



A Juventus não revelou o valor da transferência de Vlahovic nem a duração do contrato, embora a imprensa italiana escreva que este custou 75 milhões de euros aos cofres do clube da família Agnelli.



Nascido em Belgrado, Vlahovic fartou-se de queimar etapas: foi o mais jovem de sempre a estrear-se pelo Partizan e seis jogos depois, assinou pela Fiorentina. O internacional pela Sérvia começou na equipa primavera, mas rapidamente subiu à equipa principal e desatou a marcar golos.



Em Turim, Vlahovic vai utilizar a camisola 7, dorsal que estava livre desde a saída de Cristiano Ronaldo no verão passado.