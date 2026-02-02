O Al Hilal anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Karim Benzema, proveniente do Al Ittihad de Sérgio Conceição.

O avançado francês assina por uma época e meia, de acordo com o comunicado do clube saudita. Na primeira metade da temporada, Benzema realizou 21 jogos e apontou 16 golos ao serviço do Al Ittihad.

Este negócio foi um dos motivos, recorde-se, que motivou o descontentamento de Cristiano Ronaldo com o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) e que originou a ausência do internacional português na vitória do Al Nassr diante do Al Riyadh.