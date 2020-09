O Monza oficializou a contratação de Kevin-Prince Boateng.



O internacional ganês assinou por uma temporada com o clube da Serie B que é propriedade de Sílvio Berlusconi, antigo presidente do AC Milan. O futebolista de 33 anos pode prolongar a ligação à formação transalpina mediante alguns objetivos, segundo o comunicado no site oficial.



Um ano e meio após ter jogado no Barcelona, Boateng está na Serie B italiana. O médio ofensivo conta ainda com passagens por AC Milan, Besiktas, Tottenham, Borussia Dortmund, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Sassuolo e Fiorentina.