Kevin Strootman trocou o Marselha pelo Génova, informou o clube italiano esta quinta-feira.



O internacional holandês foi utilizado por Villas-Boas em 14 encontros, embora quase sempre a partir do banco de suplentes, acabando por voltar a Itália. O médio de 30 anos começou a carreira no Sparta de Roterdão e representou ainda o Utrecht e o PSV antes de chegar à Roma, clube onde esteve durante cinco épocas.



Em Marselha desde 2018, Strootman deixou o emblema do sul de França com um registo de três golos em 78 partidas.



A duração de vínculo entre o holandês e o Génova não foi revelada.