Abel Ferreira ganha um reforço para o lado direito da defesa com a chegada de Khellven, oriundo do CSKA Moscovo, que se comprometeu até 2030 com o Palmeiras. O negócio ficou fechado por um valor a rondar os 5 milhões de euros.

«Não há como recusar um convite do maior clube do Brasil, o maior campeão», confessou o jogador aos canais do Verdão, por entre elogios a Abel: O Palmeiras tem um grande treinador e uma grande equipa».

Vencedor da Taça do Brasil (2019) e da Taça Sul-Americana (2021) pelo Athletico Paranaense, Khellven mudou-se para o CSKA Moscovo em 2023. Na Rússia, conquistou uma Taça e uma Supertaça locais.

Internacional olímpico pelo Brasil, o lateral-direito, de 24 anos, junta-se a Paulinho, Facundo Torres, Vitor Roque, Bruno Fuchs, Micael, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista na lista de reforços do Palmeiras para 2025.

