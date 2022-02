Yevhen Konoplyanka foi anunciado como reforço do Cracóvia.



O internacional ucraniano deixa o Shakhtar Donestsk, emblema que representava desde 2019, e transfere-se para a Polónia. O avançado de 32 anos assinou por seis meses com o clube polaco.



Konoplyanka despontou no Dnipro e transferiu-se para o Sevilha em 2015. Após ano e meio na Andaluzia, o extremo mudou-se para a Alemanha, país onde vestiu a camisola do Schalke 04 de 2016 a 2019.