Tyler Adams trocou o Leipzig pelo Leeds United.



O internacional norte-americano comprometeu-se com o histórico clube inglês para as próximas cinco temporadas, reencontrando Jesse Marsch, técnico com quem trabalhou na Alemanha.



O versátil futebolista, de 23 anos, despontou no New York Red Bull e foi recrutado pelo Leipzig em 2018. Desde então, Adams disputou mais de 100 jogos - conquistou um título: a Taça da Alemanha.