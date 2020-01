O RB Leipzig assegurou a contratação de Josep Martínez. O guarda-redes chega do Las Palmas e assina até 2024 com o líder da Bundesliga.



No entanto, o internacional jovem por Espanha vai permanecer cedido ao emblema da segunda divisão espanhola até ao final da presente temporada.



Martínez, de 21 anos, fez a formação no Barcelona antes de se mudar para o Las Palmas, clube que representa há duas épocas.





+++ 1. Sommer-Neuzugang fix +++#RBLeipzig verpflichtet zum 1. Juli 2020 den 🇪🇸 Torwart Josep #Martinez von @UDLP_Oficial. Der 21-jährige Keeper ✍ unterschreibt einen Vertrag bis 2024.



Nosotros nos alegramos de ti, Josep! 🤗



👉 https://t.co/FxFrv7U35J pic.twitter.com/hh0qTE0GCD — RB Leipzig (@DieRotenBullen) January 22, 2020