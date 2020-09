Loris Karius vai representar o Union de Berlim por empréstimo do Liverpool, informaram os dois clubes.



O guarda-redes alemão volta a não ficar no plantel dos «reds» depois de ter jogado no Besiktas em 2019/20.



Recorde-se que Karius ficou ligado ao desaire do Liverpool na final da Liga dos Campeões em 2018, frente ao Real Madrid. Na altura o guardião esteve mal em dois golos e desde aí tem sido massacrado pelo mundo do futebol.

O jogador de 27 anos regressa à Alemanha, país onde nasceu e onde jogou no Estugarda e no Mainz.