Lukas Podolski é reforço do Antalyaspor, anunciou o clube turco esta quinta-feira.



Na semana passada o internacional alemão despediu-se do Vissel Kobe, emblema que defendeu nos últimos três anos. O jogador de 34 anos regressa assim à Turquia, país no qual jogou pelo Galatasaray.



Podolski explodiu no Colónia e transferiu-se para o Bayern Munique. Após três anos na Baviera, o avançado mudou-se para o Arsenal e mais tarde ainda jogou uma época no Inter de Milão.