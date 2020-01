O Le Havre anunciou, esta quinta-feira, a transferência de Tino Kadewere para o Lyon.



O avançado de 24 anos permanecerá no clube do segundo escalão do futebol francês até ao final da temporada, pode ler-se no comunicado.



Kadewere é o melhor marcador da Ligue 2 com 18 golos em 20 partidas.



Le Havre Athletic Club confirme avoir trouvé un accord avec l' @OL pour un transfert de Tino Kadewere. Toutefois l'actuel meilleur buteur de Domino's Ligue 2 restera au HAC sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison #MercatoHAC pic.twitter.com/JxmJxRsIk7 — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) January 22, 2020