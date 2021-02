O futebolista sérvio Nemanja Radonjic foi emprestado pelo Marselha ao Hertha de Berlim até ao final da época. O acordo foi confirmado esta segunda-feira.

Em comunicado, no seu sítio, o clube alemão refere que fica com «opção de compra» pelo atacante de 24 anos, que pertencia ao plantel orientado pelo português André Villas-Boas.

Radonjic estava no Marselha desde 2018/2019, após passagens pelo seu país no Estrela Vermelha e no Cukaricki. Passou ainda por Itália no Empoli e pela formação da Roma.