Maxi Pereira vai prosseguir a carreira ao serviço dos uruguaios do River Plate.



O internacional uruguaio trocou o Peñarol, clube que representou nos últimos dois anos, pelo 12.º lugar no torneio Clausura e em quinto no Apertura na época passada.

Formado no Defensor Sporting, Maxi Pereira representou o Benfica e o FC Porto, os únicos clubes que representou fora do Uruguai.