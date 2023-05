O Melbourne Victory anunciou, esta quarta-feira, a saída de Nani.



O avançado despede-se assim do emblema australiano com apenas dez jogos realizados em virtude de uma grave lesão sofrida em janeiro. O jogador de 36 anos sofreu, recorde-se, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho já na parte final do jogo contra o Brisbane Roar.



O internacional português está assim livre no mercado enquanto recupera da grave lesão.



Nani, de 36 anos, jogava no Melbourne Victory desde 2022 depois de passagens por Sporting, Manchester United, Lazio, Fenerbahçe, Veneza e Valência.