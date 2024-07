O Fenerbahçe comandado por José Mourinho confirmou esta quinta-feira a contratação do internacional marroquino Youssef En-Nesyri ao Sevilha, num negócio avaliado pela imprensa turca em 20 milhões de euros.

O avançado marroquino, autor do golo solitário que afastou Portugal do Mundial 2022, era um dos principais objetivos do clube turco e está agora confirmado.

Nascido em Fés, En-Nesyri chegou muito a cedo a Espanha, ainda como júnior, para representar o Málaga. Depois passou ainda pelo Leganés, antes de chegar ao Sevilha, onde cumpriu as últimas cinco temporadas, tendo marcado 20 golos na última época no Sánchez-Pizjuán.

As negociações já arrastavam-se desde o final da época e o Fenerbahçe chegou a anunciar que estava a perder a paciência, mas o Sevilha acabou por ceder, até porque o internacional marroquino tinha apenas mais um ano de contrato com o clube Andaluz.