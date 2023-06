Bryan Cristante renovou contrato com a Roma, anunciou o clube esta segunda-feira.



O médio fica ligado aos giallorossi até 2027, acrescentando mais três anos ao vínculo anterior. O jogador de 28 anos é um dos atletas mais utilizados por José Mourinho desde que chegou à capital italiana: disputou 103 jogos em duas temporadas.



O internacional italiano está em Roma desde 2018, onde chegou inicialmente por empréstimo da Atalanta. Cristante passou pelo Benfica sem sucesso em 2014/15, tendo jogado ainda no AC Milan, Palermo e Pescara, além do clube de Bérgamo.