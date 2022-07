148 golos depois, Dries Mertens deixa o Nápoles.



O internacional belga e o clube não chegaram a acordo para a renovação de contrato e terminaram uma ligação de nove temporadas. O avançado, de 35 anos, chegou ao emblema do sul de Itália em 2013 proveniente do PSV e desde então, assumiu-se como figura da equipa.



Mertens fartou-se de marcar golos e só parou quando bateu os regisos de Diego Maradona e de Marek Hamsik, tornando-se no melhor marcador da história do Nápoles.