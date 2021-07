Depois de ter jogado no AEK Atenas nas últimas duas temporadas, Nélson Oliveira assinou por duas temporadas com o PAOK.



O internacional português era um jogador livre após ter terminado contrato com o gigante helénico e decidiu continuar a carreira na Grécia. Nos dois últimos anos o avançado de 29 anos anotou 26 golos em 70 jogos.



Formado no Benfica, Nélson Oliveira fixou-se apenas por uma temporada no plantel das águias (2011/12) e viveu sucessivos empréstimos a Paços de Ferreira, Rio Ave, Deportivo, Rennes, Nottingham Forest. Assinou em definitivo pelo Norwich em 2016, foi cedido ao Reading em 2018/19 e no ano seguinte rumou ao AEK.