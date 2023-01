Anthony Gordon é reforço do Newcastle.



O jogador de 21 anos assinou «um contrato de longa duração» com os «magpies», segundo a informação disponibilizada no site do clube. Por sua vez, o Everton dá conta do negócio sem revelar grandes detalhes, referindo que o extremo fez um pedido formal para ser transferido.



Produto das escolas do Everton, onde chegou com apenas 11 anos, Gordon deixa Goodison Park com 77 jogos disputados. Nenhum dos emblemas revelou os valores do negócio, embora a imprensa inglesa adianta que o acordo ficou fechado por uma verba a rondar os 50 milhões de euros.