O futebolista brasileiro Paulinho, que passou pelo Barcelona, é o mais recente reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos assinou por três épocas com o emblema de Riade.

O médio, que tinha sido associado a vários clubes brasileiros, e também ao Fenerbahçe, rescindiu contrato com o Guangzhou Evergrande em junho deste ano.

Para além do Barcelona e do clube chinês, Paulinho conta com passagens pelo Vilnius, da Lituânia, Lodz, da Polónia, Osasco Audax, Bragantino e Corinthians, do Brasil, e pelo Tottenham.

Veja o vídeo de apresentação do jogador: