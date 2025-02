Pedro Machado é o mais recente reforço do Pacific FC, anunciou esta quinta-feira o clube da primeira divisão do Canadá.

«Pacific FC anuncia a contratação do defesa Pedro Machado até 2025, com opção de prolongar para 2026», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 28 anos, o português vai experienciar a primeira aventura fora da Europa. Ao longo da carreira representou o Louletano, Mirandela, Sertanense, Casa Pia, Oliveirense, Torreense, V. Setúbal e IFK Mariehamn.