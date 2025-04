Matthew Benham, proprietário do Brentford, tornou-se acionista maioritário do Mérida, segundo confirmou o clube espanhol esta terça-feira.

O acordo ficou fechado em Madrid depois de uma reunião entre Mark Heffernan, proprietário do Mérida, e alguns emissários do clube da Premier League.

Cliff Crown, presidente do Brentford, vai agora também liderar o Merida e já esteve na cidade onde já esteve reunido com o presidente da câmara local. A nova estrutura diretiva do clube espanhol vai ser oficialmente divulga esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

O Mérida é o atual quarto classificado do Grupo 2 da Primeira Divisão espanhola, correspondente ao terceiro escalão do futebol do país vizinho.