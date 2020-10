O PSG contratou Rafinha ao Barcelona, informou o clube gaulês.



Em comunicado, os vice-campeões europeus informam que o médio de 27 anos assinou por três temporadas. O irmão de Thiago Alcântara e filho de Mazinho tinha contrato com os blaugranas até ao final desta temporada.



Natural de São Paulo, Rafinha estava na Cidade Condal desde 2006, cumprindo todas as etapas da formação até se estrear como sénior. Na equipa principal do Barça, o internacional brasileiro conquistou uma Liga dos Campeões, três campeonatos espanhóis, cinco supertaças de Espanha e cinco Taças do Rei, além de uma Supertaça europeia.



Rafinha acabou por nunca se afirmar em definitivo no Barcelona, sendo cedido nas épocas a 2013/14 (Celta de Vigo), 2017/18 (Inter de Milão) e 2019/20 (Celta de Vigo).