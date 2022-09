Rafinha Alcântara foi confirmado, este sábado, como reforço do Al-Arabi.



O internacional brasileiro assinou por duas épocas com o emblema do Qatar, desvinculando-se do PSG. O médio, de 29 anos, termina a etapa de dois anos no clube francês, período no qual disputou apenas 41 jogos.



Irmão de Thiago e filho de Mazinho, Rafinha conta com passagens por Barcelona, Celta de Vigo, Inter de Milão e Real Sociedad, este último por empréstimo do PSG.