Depois de ter chegado a Atenas no verão, Rafinha rescindiu contrato com o Olympiakos.



Numa curta nota divulgada no site oficial, a equipa orientada por Pedro Martins agradece ao lateral-direito todo a «paixão e profissionalismo» demonstrados.



O jogador de 35 anos está livre após passagens por Coritiba, Schalke 04, Génova, Bayern Munique e Flamengo.