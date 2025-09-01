Está resolvido mais um “problema” para Ruben Amorim no Manchester United, depois da oficialização, pelo Nápoles, da contratação do avançado Rasmus Hojlund.

O internacional dinamarquês muda-se para o campeão italiano cedido pelos Red Devils até ao final da temporada, altura em que os napolitanos ficam obrigados a acionar a cláusula de compra acordada, avaliada em 50 milhões de euros, caso se apurem para a Liga dos Campeões.

Formado entre o Brondby e o Copenhaga, Hojlund, de 22 anos, custou ao Manchester United mais de 77 milhões de euros, em 2023, oriundo da Atalanta, mas nunca convenceu em Old Trafford.

Com as chegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko ao United, neste verão, o dinamarquês perdeu espaço nas escolhas de Amorim, que vê solucionado mais um processo delicado com vista à saída de um excedentário, depois de Marcus Rashford (Barcelona), Alejandro Garnacho (Chelsea) e Antony (Betis).

