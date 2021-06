O futebolista colombiano Brayan Riascos foi confirmado, na sexta-feira, como reforço do Metalist 1925 Kharkiv, tal como o Maisfutebol avançara.

O jogador de 26 anos deixa o Nacional, que desceu à II Liga portuguesa, ao fim de três épocas, rumando agora a uma nova experiência no futebol europeu. Em Portugal, já tinha representado também a UD Oliveirense, Famalicão e Trofense.

Conforme noticiado pelo nosso jornal, Riascos rende 600 mil euros aos cofres do Nacional, que fica ainda com 20 por cento do valor de uma futura transferência.