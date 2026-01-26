OFICIAL: Santiago Arias (lembras-te, Sporting?) muda-se para a Argentina
Defesa colombiano, de 34 anos, reforça o Independiente
Defesa colombiano, de 34 anos, reforça o Independiente
O internacional colombiano Santiago Arias, que representou o Sporting entre 2011 e 2013, foi apresentado como reforço dos argentinos do Independiente, com quem assinou um contrato válido até dezembro de 2027.
O lateral-direito, de 34 anos, representou o Bahia nos últimos dois anos, depois de ter feito carreira na Europa ao serviço de PSV, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Granada, para lá da experiência em Alvalade.
LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto
Em 2023, disputou a MLS norte-americana pelo Cincinnati, antes da passagem pelo Brasileirão.
O Independiente, clube da cidade de Avellaneda, foi semifinalista do Apertura argentino na temporada passada, tendo ainda atingido os oitavos de final da Taça Sul-americana.
¡Santiago Arias es jugador de #Independiente!— C. A. Independiente (@Independiente) January 26, 2026
El lateral colombiano, de último paso por Bahía de Brasil, llega en condición de jugador libre y firmó su contrato hasta diciembre de 2027.
¡Bienvenido al Rey de Copas! 🇨🇴#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/HBYJoUcfgL