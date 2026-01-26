O internacional colombiano Santiago Arias, que representou o Sporting entre 2011 e 2013, foi apresentado como reforço dos argentinos do Independiente, com quem assinou um contrato válido até dezembro de 2027.

O lateral-direito, de 34 anos, representou o Bahia nos últimos dois anos, depois de ter feito carreira na Europa ao serviço de PSV, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Granada, para lá da experiência em Alvalade.

LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto

Em 2023, disputou a MLS norte-americana pelo Cincinnati, antes da passagem pelo Brasileirão.

O Independiente, clube da cidade de Avellaneda, foi semifinalista do Apertura argentino na temporada passada, tendo ainda atingido os oitavos de final da Taça Sul-americana.

