O Schalke 04 emprestou Ozan Kabak ao Liverpool até final da temporada e recrutou Mustafi ao Arsenal.



Mas vamos por partes. O emblema germânico cedeu o defesa turco aos campeões ingleses com opção de compra depois de o ter contratado ao Estugarda em 2019. O jogador de 19 anos é esperado em Liverpool na próxima semana.



Ora para colmatar a saída de Kabak, o Schalke contratou Mustafi a «custo zero». O campeão do Mundo pela Alemanha em 2014 rescindiu contrato com o Arsenal, clube onde estava há quatro anos e meio, e assinou até final da temporada.