Sergio Romero assinou contrato com o Veneza até ao final da temporada.



O internacional argentino chega ao clube recém-promovido à Serie A como um jogador livre após ter terminado contrato com o Manchester United. O guarda-redes, de 34 anos, esteve seis temporadas em Old Trafford e disputou um total de 61 jogos.

Romero conta ainda com experiências em clubes como Racing Avellaneda, AZ Alkmaar, Sampdoria e Mónaco, além dos red devils.