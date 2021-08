Xherdan Shaqiri trocou o Liverpool pelo Lyon, informaram os dois clubes.



O internacional helvético assinou até 2024 com o emblema gaulês, deixando assim os reds ao final de três anos. Desde 2018 em Anfield, onde chegou oriundo do Stoke City, o jogador de 29 anos viveu na sombra de Firmino, Mané e Salah. Ainda assim, marcou oito golos em 63 jogos e conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia.



Shaqiri, internacional pela Suíça em 96 ocasiões, conta com passagens por Basileia, Bayern Munique, Inter Milão e Stoke City, além de Liverpool.



Os valores da transferência não foram divulgados.