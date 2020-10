O Manchester United comunicou a transferência de Chris Smalling para a Roma em definitivo.



Numa nota divulgada no site oficial, os red devils despediram-se do internacional inglês após dez anos de serviço. O defesa cumpriu 324 partidas pelo emblema de Manchester, tendo conquistado a Liga Europa, a Premier League (duas vezes), a Supertaça inglesa (em três ocasiões) e a Taça de Inglaterra.



Smalling foi um dos jogadores mais utilizados por Paulo Fonseca na Roma na época passada - fez 37 encontros. O técnico português recebe agora o inglês em definitivo.



Os montantes do negócio não foram revelados.